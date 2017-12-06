阿卜杜拉•居尔：纳扎尔巴耶夫保障了世界政治平衡

哈通社/安卡拉/12月6日 -- 哈萨克斯坦与土耳其建交25周年会议5日在土耳其首都安卡拉举行。

消息称，哈萨克斯坦驻土耳其特命全权大使阿布扎勒•萨帕尔别克吾勒出席会议并发表讲话。



萨帕尔别克吾勒表示，哈萨克斯坦与土耳其之间的紧密合作不仅为了加强双边关系，还将为致力保障所有地区安全问题。



据了解，会议还邀请土耳其总统首席顾问亚尔琴•托普丘、土耳其前文化部部长纳米克•扎伊别克、土耳其前外交部长希克梅特•切廷以及土耳其前总统阿卜杜拉•居尔等知名人士参加。



阿卜杜拉•居尔表示，哈萨克斯坦在突厥国家中具有重要的地位。哈萨克斯坦同中国、俄罗斯等大国接壤并有效划分边境领土，是纳扎尔巴耶夫总统的伟大成就之一。此外，哈萨克斯坦自愿放弃核武也是纳扎尔巴耶夫取得的一大成功。



"纳扎尔巴耶夫是一名现实主义的政治家。当我担任总统期间，曾多次访问哈萨克斯坦，还多次邀请纳扎尔巴耶夫总统造访土耳其。我们曾为拉近两国之间距离作出了相关工作。纳扎尔巴耶夫在建立强大的国内政策以及对致力于同大国之间保持平衡的外交政策，是他的最大成就之一。" 土耳其前总统说。



他还表示，哈萨克斯坦当选了联合国安理会非常任理事国。哈萨克斯坦将以自己的和平理念为国际稳定作出贡献，而对地区安全问题作出的努力，也是哈萨克斯坦伟大的成就之一。此外。2009年突厥会议的成立也是纳扎尔巴耶夫总统努力工作下取得的成果。突厥国家们一致认同并承认，纳扎尔巴耶夫是突厥世界优秀的领袖人物。



会议最后，哈萨克斯坦驻土耳其大使萨帕尔别克吾勒向希克梅特•切廷、纳米克•扎伊别克等参会嘉宾颁发了"哈萨克斯坦外交工作25周年"纪念奖章。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】