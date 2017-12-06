纳扎尔巴耶夫：世博会中展示出的新科技应在国内充分得到体现

哈通社/阿斯塔纳/12月6日 -- 工业化建设成果年度全国电视电话会议6日在阿斯塔纳举行，会中，纳扎尔巴耶夫总统就阿斯塔纳世博会展出的新科技落实情况表示不满，并对相关部门作出批评。

纳扎尔巴耶夫总统表示，在举行2017阿斯塔纳世博会期间，共展示了140项多替代能源领域科技项目。世博会已经过去了两个月，世博会项目依然未得到充分落实。



"为什么举办世博会？为什么做出大量工作？我们希望对全球替代能源领域进行更深的了解，世博会期间爱，参会代表也展示了相关领域最新科技，并与我们分享了经验。我们不能就这么将其遗忘"纳扎尔巴耶夫说。



纳扎尔巴耶夫总统注重强调了世博会中展示的科技项目应充分得到落实，对此还应具备系统地计划。此外，相关部门需致力吸取国外经验，并在国内得到体现。政府部门应对此负责。



会议期间，纳扎尔巴耶夫总统还就采矿业等领域数字化问题以及工业创新和石油天然气等能源问题向相关政府部门作出工作指示。



纳扎尔巴耶夫总统还表示，不应该浪费现有的资源，而是需要用知识为国家带来收入，这才是国家的未来，也是哈萨克民族的未来。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】