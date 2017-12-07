哈-乌边境过境点相关交通基础设施有望得到扩建

哈通社/奇姆肯特/12月7日 -- 南哈州国家收入委员会负责人阿勒腾萨热•乌姆别塔利耶夫7日在南哈州政府新闻处举行的新闻发布会上表示，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦之间的边境过境点相关交通基础设施将有望得到扩建。

乌姆别塔利耶夫表示，目前"卡兹古尔特"、"卡普兰别克"以及"阿塔梅肯"口岸已经开始全天制运行，并实现了边境加快处理货物和车辆管理事务。此外，政府计划对边境过境点之间道路、桥等交通基础设施进行扩建，为过境旅客创造方便。



他还强调，2017年前9个月，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦双边贸易总额达5.54亿美元。



据了解，在南哈州首府奇姆肯特市举行的哈-乌代表团双边合作框架下，"阿塔梅肯"口岸开通了"锡尔河站"和"希林尼"边境过境点。



据政府人员透露，国家《数字哈萨克斯坦》计划框架下，南哈州政府将实施"税务和海关管理数字化"试点项目。



乌姆别塔利耶夫还表示，新项目将有望简化手续以及工作流程并节约时间。项目框架下，"阿斯塔纳-1"信息系统也将得到落实。截至目前，共有超过6000件申报单已注册。



值得一提的是，南哈州目前已注册车辆数为557143辆。根据税法，59265辆汽车车主将得到优惠政策。据悉，南哈州欠税管控工作正在进行。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】