民族传统游戏"阿斯克"被列入人类非物质文化遗产

哈通社/阿斯塔纳/12月8日 -- 据外交部消息，第12届保护非物质文化遗产政府间委员会会议近日在韩国济州市举行。

会中，哈萨克传统民族游戏"阿斯克"被入选非物质文化遗产名录。

会议期间，主办方还举行了非物质文化遗产展，其中包括参展的哈萨克民族传统游戏"阿斯克"。



消息称，"阿斯克"游戏对大脑思维、身心健康以及拉近民族之间的友好关系有着很大的帮助，"阿斯克"游戏还将对哈萨克斯坦民族统一、加强民族精神起到重要的作用。据专家透露，儿童是保护此项传统游戏的主要组成部分。

据了解，相关准备工作由哈萨克斯坦联合国教科文组织和伊斯兰教科文组织事务秘书处、国家保护非物质文化遗产委员会研究人员、哈萨克斯坦常驻联合国教科文组织代表以及文化和体育部联合进行。

据文化和体育部消息，自2011年以来，哈萨克斯坦共有7个项目入选非物质文化遗产名录。其中包括，"冬不拉演奏艺术"（2014年）、"哈萨克式摔跤"（2016年）、同吉尔吉斯斯坦联合入选的"毡房建造方法"（2014年）、"阿肯弹唱"（2015）以及2016年多国共同申请的"纳乌鲁兹"（12个国家）、"训鹰"（18个国家）、"土耳其帕特尔面包"（5个国家）。



据了解，哈萨克斯坦非物质文化遗产列入联合国教科文组织的名录将对保护以及发展起到正面作用。

值得一提的是，哈萨克斯坦还计划明年申请将"哈萨克驯马春季传统"和"阔尔库特阿塔遗迹"（同土、阿、吉三国联合）列入联合国非遗名录。

【翻译：冰山 编辑：小穆】