叙利亚问题特使特别顾问：不能让平民成为战争中的谈判筹码

哈通社/阿斯塔纳/12月8日 -- 据联合国新闻处消息，联合国叙利亚问题特使德米斯图拉的人道主义事务特别顾问扬·埃格兰（Jan Egeland）12月7日在日内瓦举行记者会，针对日内瓦会谈进行情况通报。他指出，叙利亚首都大马士革东郊的古塔东区是人道危机的中心，那里居住着40万人。

消息称，联合国叙利亚问题特使德米斯图拉的人道主义事务特别顾问扬·埃格兰7日在日内瓦对新闻界发表讲话时支持，联合国半年前就向叙利亚当局提出撤离当地需要医疗服务的平民，目前这一名单上包括494人，其中包括231名妇女，137名儿童， 61名65岁以上老人。名单上有12人已经死亡，三名儿童急需从该地区撤离，接受救治。



扬·埃格兰表示，联合国还计划派出六个车队，包括派往古塔东区的三个车队，以解决那里的严重急性营养不良问题，但由于未获得叙利亚政府的许可，这些计划都被搁置了。



扬·埃格兰强调，有消息称，叙利亚政府允许进行医疗撤离和人道准入的条件是将被拘留者立即释放。他表示，平民不能成为战争中的谈判筹码。



扬·埃格兰："我想说的是，平民、小孩，没有人应该成为某种拉锯战的讨价还价的筹码，在这个拉锯战中，很多事情都是同时谈判的。这些人有权得到撤离，我们有义务将他们撤离。"



扬·埃格兰还提到，目前在叙利亚与约旦接壤的鲁克班沙漠地带，有3万至3万5000人陷入绝境。联合国计划向该地区派出车队，但目前仍受到阻碍。他呼吁叙利亚政府允许人道准入，并表示将与俄罗斯和美国合作，讨论深入该地区所需的具体地安全安排。