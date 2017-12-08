阿布德拉赫曼诺夫提议在世博园设立欧安组织专题中心

哈通社/阿斯塔纳/12月8日 -- 据外交部消息，欧洲安全与合作组织第24次外长会议7日在奥地利首都维也纳举行。

会中，各国外长就欧安组织以及欧洲-大西洋和欧亚地区重要问题进行了讨论。

哈萨克斯坦外交部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫率哈萨克斯坦代表团出席会议并发表讲话。

会中，阿布德拉赫曼诺夫强调，根据纳扎尔巴耶夫总统的积极工作，组织签署了21世纪唯一的政治文件--《阿斯塔纳宣言》。



外交部长还指出，通过协调合作应对共同对话和冲突局势以及其预防的重要性。此外，哈萨克斯坦在联合国非常任理事国和欧亚地区的调解活动中体现了其重要性。

他还提出，纳扎尔巴耶夫总统所倡议的关于建立全球反恐联盟以及打击恐怖、极端主义行动国际法律，并呼吁欧安组织同上合组织、集安组织等国际组织进一步加强相互合作。



阿布德拉赫曼诺夫高度评价安全领域军事策略建设性对话的开始。他同时还表示，哈萨克斯坦时刻准备积极参与该领域相关事项。此外，对于欧安组织范围内建立稳定性、一致性以及合作方面，组织经济和环境也应发挥重要的作用。就这一领域，取得不断发展成果的关键在于整合所有充分符合纳扎尔巴耶夫总统提议的全球和地区一体化进程。

另外，阿布德拉赫曼诺夫就欧安组织秘书长托马斯·格雷明杰建立专题使团提议表示赞同。就此外长提出将"欧安组织相互合作和绿色经济中心"设在阿斯塔纳世博园。

据悉，外交部长还出席了集体安全组织外交部长非例行会议，并就合作领域重要问题进行了讨论。会中，阿布德拉赫曼诺夫强调应加强打击恐怖主义、网络安全、非法贩毒等相关问题。



另外，外长会议期间，阿布德拉赫曼诺夫同奥地利、意大利、马其顿、蒙古国、荷兰、爱沙尼亚以及其他欧盟国家代表团举行双边会谈，并就双边及多边合作重大问题以及简化签证手续等问题进行了讨论。

最后，外交部长还与奥地利外交和一体化部部长塞巴斯蒂安·库尔茨、欧盟对外行动署秘书长海尔格·施密特举行会晤。



【翻译：冰山 编辑：小穆】