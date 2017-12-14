曼吉斯套州开始生产骆驼肉罐头

哈通社/阿斯塔纳/12月14日 -- 近日，曼吉斯套州一批新的大型社会项目已经开始实施，其中包括一家生产骆驼肉罐头的企业，该企业计划向哈萨克斯坦所有地区提供产品。

"企业家在农业合作社的基础上，开设了一个加工骆驼肉的车间。当地商人已向该项目投资了1000万坚戈，约19.74万人民币。"曼吉斯套州州长叶拉勒•图格江诺夫说。

该车间计划向曼吉斯套州以及哈萨克斯坦其他地区供应高质量的产品，他们每月能生产1万吨骆驼肉罐头，同时解决了20人的就业问题。

"骆驼生长在草原上，它们的肉是纯天然的，并且肉质、氨基酸含量、蛋白质成分方面不亚于牛肉。 然而，骆驼肉的市场价格却比牛肉低了1倍多。我们计划，第一年将生产60多万罐。目前，哈萨克斯坦还没有类似的骆驼肉罐头。"哈萨克国立农业大学科技创新教育中心主任居尔德斯•苏莱曼诺夫说。

此外，2018年底，阿拉木州也将开设一个类似的企业，哈萨克斯坦国立农业大学宣布，该项目已获得批准，而开设企业的一个的硬性条件是：项目必须有私人合作商的参与。为实施该项目，哈萨克斯坦"科学基金会"将拨款1.51亿坚戈，约296万人民币，私人合作商出资 750万坚戈，约14.8万人民币，并且修建一座厂房。

【来源：丝路新观察】