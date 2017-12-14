托卡耶夫出席伊合组织会议并致辞

哈通社/阿斯塔纳/12月14日 -- 据参议院消息，哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫13日出席在伊斯坦布尔举行的伊斯兰合作组织紧急会议。

消息称，本次会议由土耳其总统、伊斯兰合作组织主席雷杰普•埃尔多安就中东局势问题紧急召开。



据了解，会议主要讨论了耶路撒冷地位问题。托卡耶夫在会中强调纳扎尔巴耶总统21世纪无核化世界宣言，并提到哈萨克斯坦为中东和平对话和安全问题作出的贡献。



托卡耶夫还强调了在纳扎尔巴耶夫总统倡议下举行的亚信会议、世界和传统宗教大会以及阿斯塔纳叙利亚问题和谈重要作用。他还表示，去年4月，哈萨克斯坦-土耳其两国元首在伊斯坦布尔共同号召所有穆斯林国家团结一致，并得到了参会代表们的高度重视。



"解决伊斯兰国家和宗教之间的分歧是建立和平、稳定以及发展的重要条件。"托卡耶夫说。



托卡耶夫透露，哈萨克斯坦将支持所有国家严格遵守联合国和安理会对东耶路撒冷作为巴勒斯坦一部分的决议。联合国的决议应在国际社会中得到尊重。此外，哈萨克斯坦还将支持对解决巴以冲突和建立和平等方面作出的一切工作。



托卡耶夫还表示，耶路撒冷应保留其三大宗教神圣之地的地位。绝不允许中世纪战争传统蔓延的冲突现象延续下去，应将其视为全人类精神价值。人们值得在这座城市和睦地生活。哈萨克斯坦支持联合国对耶路撒冷地位的决议，并希望所有为中东和平努力的国家团结起来。



最后，参议员议长强调称，基于遵循"两个国家"原则，需要加快解决中东问题的谈判进程。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】