总统新作《独立时代》首发式在阿斯塔纳举行

哈通社/阿斯塔纳/12月15日 -- 纳扎尔巴耶夫总统新作《独立时代》首发式15日在阿斯塔纳举行。

据悉，总统在书中阐述了对哈萨克斯坦历史和未来的观点。



"这本书献给一直支持着我国家和人民，这个国家将始终稳步的按照自己的方式走向未来。 " 总统在题词中写道。



据了解，总统的这部新作重点描述了独立初期面临的内部和外部的挑战，以及为建设一个新的哈萨克斯坦而采取的各类决策。





祖国之光党第一副主席穆合塔尔•库勒穆哈梅特表示，总统的新作犹如百科全书一般，涵盖了从政治经济到精神文明的，方方面面的内容，丰富全面的展现了我国迈向第三阶段发展的重要步骤，具有里程碑的意义。





据悉，本书概述了哈萨克斯坦独立年间取得的33项重大成就。 包括建立一个现代化的强国、确立国家边境线、创立独特的种族间和宗教间和谐模式、弃核并关闭核试验场、从零开始构建市场经济、发行自己的货币--哈萨克斯坦坚戈、建设全新的首都阿斯塔纳、建立现代化武装力量、大规模创新产业化、社会现代化、成为欧安组织和其他权威的国际组织的成员并担任主席国、实施哈萨克斯坦2030年战略和2050年国家发展战略、推进五大改革目标、举办2017年阿斯塔纳世博会等。





这本书清楚地反映了哈萨克斯坦发展模式的本质、原则和基本动力。



此外，哈萨克斯坦的第三阶段现代化发展浪潮同样备受瞩目。在第一次和第二次现代化的推动下，哈萨克斯坦实现了制度改革，建立了市场经济，完成了提前进入世界前五十强的国家的目标。



而国家发展3.0，即第三阶段发展纲要则是在新的全球化时代，实现国家跻身全球前三十强国的最终目标。





【编译：木合塔尔·木拉提】