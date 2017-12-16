我国驻俄使馆举行独立日招待会

哈通社/莫斯科/12月16日 -- 哈萨克斯坦驻俄罗斯联邦大使馆15日在莫斯科举行独立日庆典招待会。

俄总统办公厅、政府和外交部代表、驻俄外国使馆代表和在俄哈侨出席招待会。

我国驻俄全权大使伊曼哈利•塔斯马哈穆别托夫指出，首任总统纳扎尔巴耶夫的领导下，哈萨克斯坦在稳定发展的26年里克服了重重困难，在进行大规模改革也积累了丰富的经验。



"独立以来，哈萨克斯坦总生产额增长20倍以上，而外来直接投资总额达2650亿美元。目前，新首都阿斯塔纳已成为现代哈萨克斯坦象征和经济增长驱动。哈萨克斯坦也成为了国际组织和世界经济可靠的合作伙伴。目前，我国与全球182个国家建立外交关系，并积极参与欧亚大陆独联体、集体安全条约组织和上海合作组织等地区国际组织的成立。欧亚经济联盟也在纳扎尔巴耶夫总统的倡导下成立。"他说。

俄罗斯副外长亚历山大·潘金指出，哈俄建交25年来，两国在建立新的高质量合作关系作出了大量工作。他同时还表示，俄罗斯高度重视与哈萨克斯坦之间的合作伙伴和联盟关系。在这25年来，纳扎尔巴耶夫总统为两国紧密的合作关系作出了巨大贡献。



【编译：小穆】