迪玛希接受中国中央电视台的采访

哈通社/阿斯塔纳/12月16日 - 哈萨克斯坦歌手迪玛希•库达伊别尔艮日前接受了中国中央电视台的采访。

在采访中，迪玛希讲述了自己成为艺人的历程，并以哈萨克著名哲学家阿拜的名言："不要追求外表的光鲜，要争当本行的巧匠"作为对自己的要求。



迪玛希谈到了他自幼对音乐的热忱和为之付出的努力。从5、6岁起，他每天用半天时间完成基础知识教育，随后用半天的时间接受乐理知识的训练。



迪玛希还表示，在中国参加《歌手2017》节目令他成为了家喻户晓的明星。



值得一提的是，迪玛希此次赴华是为了举办首个国际级别的个人演唱会。



迪玛希在中国举行的《歌手2017》音乐竞赛节目中曾荣获第二名。



自此之后，迪玛希在中国和中亚多个国家收获了众多粉丝的支持。



【编译：木合塔尔·木拉提】