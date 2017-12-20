哈中外交部磋商在中国北京举行

哈通社/阿斯塔纳/12月20日 -- 据哈萨克斯坦驻华大使馆 消息，外交部副部长阿克勒别克·卡玛勒迪诺夫19日开始对中国北京进行为期3天的工作访问，出席哈中外交部磋商和哈中合作委员会安全合作分委会第十次会议。

消息称，在哈中外交部磋商期间，双方就2018年哈中高层间的往来交换了意见，并对"光明大道"新经济政策和中国"丝绸之路经济带"倡议的对接、跨境河流、领事关系、国际组织框架下的合作，以及其他迫切问题进行了讨论。

双方乐见哈中互利合作关系的有效发展，并表示，外交部定期磋商是推动哈中全面战略伙伴关系的重要的机制之一。

在安全合作分委会第十次会议框架下，双方就哈中安全和国防领域的合作、迫切的国际和地区问题，以及分委会今后的工作计划交换了意见。会后签署了会议纪要。

此外，在访问框架下卡玛尔季诺夫还出席了哈萨克斯坦在华之友谊俱乐部会议。



会上就哈中两国近期的内外政策趋势、两国元首在确保本国社会经济持续稳定增长和现代化方面所提出的倡议交换了意见。

中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所所长李永全、北京外国语大学校长彭龙、前任中国驻哈萨克斯坦大使姚培生、周力、中国现代国际关系研究院中亚研究所所长丁晓星，以及来自中国外交部、中共中央对外联络部、中国对外友好协会的代表等出席了活动。

【编辑：小穆】