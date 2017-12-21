新型导弹舰"曼格斯套"号正式交付海军使用

哈通社/阿斯塔纳/12月21日 -- 据曼格斯套政府消息，新型"曼格斯套"号导弹舰20日正式交付阿克套边防海军部队使用。

消息称，该导弹舰是根据国防部要求由乌拉尔"则涅特"造船厂制造，这也是该厂生产的第四艘同型号导弹舰。新导弹舰可容纳23名海军船员。





曼格斯套州州长耶拉勒•托赫詹诺夫、哈萨克斯坦海军总指挥部副海军上将詹达尔别克•詹扎科夫出席交付仪式。



"可以说，哈萨克斯坦人民是幸福的。目前我们成为了得到世界认可的国家。我们将建设永恒的国家视为目标，因此也应变得强大。获得独立、加强国家主权、保护主权，三样同样拥有重要地位，而这些将主要取决于军事实力。‘曼格斯套'号导弹舰交付使用是国家历史性时刻，也是国家海军实力日益壮大的证明。" 托赫詹诺夫说。





据了解，"曼格斯套"号导弹舰主要为哈萨克斯坦海军执行里海军事任务而制造。新导弹舰排水量240吨、舰长41.75米、宽7.8米、续航能力1200英里。导弹舰主要特点包括提前预测水下威胁、高续航能力等。此外，导弹舰装备了最新炮弹装备、无线电科技。"曼格斯套"号导弹舰还具备优越的速度、操控、续航、自主能力、船员生活条件等特点。





【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】