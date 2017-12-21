美国众议院通过税改法案

哈通社/阿斯塔纳/12月21日 -- 据新华社报道，美国国会参众两院20日通过了自1986年以来美国最大规模的税改法案。该法案在送交总统特朗普签署生效后，将于2018年1月开始实施。

当天，美国参议院和众议院分别以51票赞成、48票反对和224票赞成、201票反对的结果通过了这一税改法案。国会民主党人全部投了反对票。这一法案的通过是特朗普政府执政首年内的重要立法成绩。

根据这份法案，美国联邦企业所得税率将从现在的35%降至21%；对美国企业留存海外的利润进行一次性征税，其中现金利润的税率为15.5%；推行"属地制"征税原则，即未来美国企业的海外利润将只需在利润产生的国家交税，而无需向美国政府交税。

在个人所得税方面，维持目前联邦个人所得税率分为７档不变，但大部分税率有所下降，其中最高税率从目前的39.6%降至37%。此外，个人所得税标准抵扣额将翻倍，但对地方和州税等税收抵扣设定上限。

这一法案中有关企业所得税的修改内容是永久的，但个人所得税变动的有效期仅到2025年底。

特朗普当天在一份声明中说，减税并对糟糕的税收体系进行改革，将为美国经济引擎注入燃料。

不过民调显示，这份法案的民众欢迎度并不高。《华尔街日报》和美国全国广播公司的联合民调显示，不足25%的民众认为该法案是个"好主意"，而41%的民众认为该法案是个"坏主意"。

美国参众两院税务联合委员会的初步预测显示，未来10年，该法案将让美国联邦财政赤字增加1.46万亿美元，平均每年推动经济增速提高不到0.08个百分点。