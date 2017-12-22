哈萨克斯坦汽车工业联盟公布最受欢迎汽车品牌

哈通社/阿斯塔纳/12月22日 -- 哈萨克斯坦汽车工业联盟近日公布哈萨克斯坦2017年前11个月最新汽车销量排名。

根据最新排名，拉达牌汽车以8280辆再次成为全国最受欢迎汽车品牌。排名依次为，现代1812辆、起亚1729辆、雪佛兰1282辆、江淮656辆、Ravon 579辆、斯柯达289辆、双龙280辆、标致192辆、吉利27辆。



另外，哈萨克斯坦热销车型为Lada 4x4（3616辆），依次为Lada Granta（ 1540辆）、Lada Largus (1500辆)、Hyundai Elantra（823辆）、Lada Vesta （818辆）、Hyundai Tucson（769）、Ravon Nexia（579辆）、江淮瑞风S3（451辆）、Lada XRAY (446辆)、Chevrolet Tracker（428辆）。



数据显示，2017年前11个月，共有1374人利用优惠贷款政策购买了新车，占据销售总额的8.1%。



另外，该时间段哈萨克斯坦共向中国、俄罗斯、白俄罗斯以及塔吉克斯坦等国家出口了1187辆国产汽车。



据了解，哈萨克斯坦轻型汽车生产量今年增长近3.1倍，达14585辆。其中，亚洲汽车制造厂（Азия Авто）为10478辆、萨热阿尔卡汽车制造厂（СарыарқаАвтоПром）为4107辆。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】