美国驻联合国大使：美国会记住这一天

哈通社/阿斯塔纳/12月22日 -- 联合国大会21号投票，以128票赞成，9票反对宣布美国承认耶路撒冷为以色列首都无效。

据美国之音消息，美国驻联合国大使黑利（Nikki Haley）21号在联合国说， "美国会记住这一天"，她说这一天美国在联大受到了围攻；将来当其他国家期待美国对联合国缴纳最多费用的时候，美国会记起这一天。



黑利说，当美国对联合国作出慷慨贡献的时候，美国应该期待美国的善意得到承认和尊重。当一个国家在联合国成为被围攻的目标，那么这个国家没有被尊重。

美国驻联合国大使黑利强调"没有任何联合国大会投票能够改变"美国将大使馆迁往耶路撒冷的决定，因为这是"正确的行动"。



值得一提的是，联合国安理会12月18日曾就埃及提出的一份有关耶路撒冷地位问题的决议进行表决，美国动用否决权阻止了决议的通过，但安理会其他14个国家都投出了赞成票。



美国常驻联合国代表黑利大使在投票后严厉批评投票结果。



她表示，此次投票结果对美国"是一种侮辱，不会被忘记......联合国安理会在阿-以问题上成事不足败事有余"。



美国此前已经宣布推出了联合国教科文组织。



美国现任总统特朗普在赢得总统选举之前就曾批评联合国在国际问题上”无用“。



【编辑：木合塔尔·木拉提】