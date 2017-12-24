联合国叙利亚特使参加第八轮阿斯塔纳会谈 再次呼吁减缓冲突

哈通社/阿斯塔纳/12月24日 -- 据联合国新闻报道，联合国叙利亚问题特使德米斯图拉12月22日在我国首都举行的第八轮叙利亚问题阿斯塔纳会谈。德米斯图拉重申，按照安理会第2254号决议，维持和促进冲突降级将有利于创造促进叙利亚政治进步的环境。

联合国叙利亚问题特使德米斯图拉在第八轮叙利亚问题阿斯塔纳会谈期间表示，尽管叙利亚设立了若干冲突降级区，他仍对在紧急人道问题方面缺乏进展表示关切。12月，叙利亚被围困地区仍然无法进入。德米斯图拉呼吁各方确保不受阻碍的人道准入，尤其是在古塔东区，那里的民众急需救生援助和医疗撤离。他也对在人道排雷等信心重建方案方面取得的进展表示欢迎。



德米斯图拉指出，针对被拘留、绑架和失踪的人员，他同意成立一个常设工作组，旨在释放被拘留者并对被绑架和失踪人口的信息进行交流。他认为这是冲突各方达成全面协议的首要步骤。联合国重申，按照2254号决议，释放被拘留者，并对被绑架和失踪人士的信息进行共享是至关重要的。



德米斯图拉22日早些时候在莫斯科会见了俄罗斯国防部长绍伊古和外长拉夫罗夫，他还与阿斯塔纳会议的担保国代表就在索契举行叙利亚全国对话大会的倡议进一步交换了意见，这一会议计划于明年1月举行。联合国坚持认为，国际各方提出的任何政治倡议都应基于其是否有助于实现联合国支持的政治进程和全面执行第2254号决议来评估。



同时，德米斯图拉表示，他计划明年1月在联合国的主持下召开第九轮叙利亚人之间谈判。本轮谈判将继续围绕全面落实第2254号决议，尤其关注新宪法和选举事宜。德米斯图拉期待能与叙利亚各方代表取得实质性的进展。他表示，此轮谈判将是一个契机，以评估叙利亚各派在国际社会和联合国的支持下，是否已经准备好并有能力按照第2254号决议的要求推进政治解决方案，结束叙利亚危机。



第八轮叙利亚问题阿斯塔纳会谈于12月21日至22日举行。除俄罗斯、伊朗和土耳其这三个叙利亚停火担保国外，美国、约旦与联合国的代表团以观察员身份出席，叙利亚政府以及反对派代表团也参加了本轮会谈。



【编辑：木合塔尔·木拉提】