总统解释向议会和政府下放部分权力的原因

哈通社/阿斯塔纳/12月24日 - 在23日晚同国内主流媒体记者举行的座谈会上，纳扎尔巴耶夫总统解释了他推动宪法改革并向议会和政府下放部分权力的原因。

"任何事物或者决策的开始都会令人产生怀疑，但怀疑同样能够带来决策和进步。我们的宪法是在1995年通过的，距今已有22年历史。在这个快节奏的世界，当时的情况于现在已有很大的不同。我们的法律，包括基本法--宪法也不该是一成不变的，应该随着时代的变化和要求而有所变动。我们过去也进行过几次修宪，但这一次的宪法修订的地位有所不同。"纳扎尔巴耶夫总统在同媒体记者召开的座谈会上说。



总统表示，根据新的宪法修正案，原属总统的35项权力被下放至政府和议会。这一改革将大大增强议会权威，巩固政府独立和责任，促进我国社会民主化进程。



"权力集中在总统手上的弊端，就是让很多官员和议员养成了把一切责任都推给总统，用一句‘这是总统说的！'来懒政的毛病。原苏联时期就是这样，如果出现什么问题，官员们就会请示莫斯科，然后将所有责任都推到莫斯科身上。当自身遭遇批评，他们会将所有问题的根源都指向莫斯科。这也是我们启动宪法改革的原因，要加强政府的权力，更多的权力同时意味着更多的责任。而对于议会而言，作为立法机构，其对政府执行层面的监督也将更加完善和巩固。我相信这是一个正确的选择，时间将证明这一切。"纳扎尔巴耶夫总统强调说。



此外，总统在座谈会上还就外国哈萨克人移居哈萨克斯坦和劳务移民问题、"绿色经济"、"数字哈萨克斯坦"项目落实情况，以及精神文明复兴规划、哈萨克语拉丁化进程和"哈萨克斯坦百名新人物"评选活动成果进行了介绍。



【编译：木合塔尔·木拉提】