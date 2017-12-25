外长阿布德拉赫曼诺夫：亚洲的国际地位将继续提高

哈通社/阿斯塔纳/12月25日 -- 外交部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫25日在议会会议上强调，应与亚洲国家加强合作关系。

阿布德拉赫曼诺夫表示，亚洲正在成为世界政治、经济中心，其全球地位正在持续提高。因此，与亚洲各大国家建立合作关系、展开互利合作完全符合哈萨克斯坦的国家利益。



据他介绍，哈萨克斯坦希望同东亚国家提升双边务实合作。首先，哈萨克斯坦将高度重视与中国发展多边战略伙伴关系。



"我们将积极评估建设性合作的落实。哈中两国之间有着很高的信任和睦邻关系。目前，中国的地缘政治地位、经济潜力、金融以及科技基础正在逐渐增长。中国北京在过去10年里对哈萨克斯坦的投资总额超过140亿美元。此外，双方还保持了积极地互动关系。"外交部长说。



阿布德拉赫曼诺夫还表示，哈萨克斯坦有意加强同日本的多边合作关系。阿斯塔纳和东京在核不扩散领域是紧密的盟友。此外，纳扎尔巴耶夫总统于2016年11月对日本进行工作访问期间发表建立全面战略合作伙伴关系的联合声明，并签署涉及汽车制造、石油化工、金融以及核能等领域总额达12亿美元的13个合作协议。



据了解，韩国是哈萨克斯坦工业发展以及国家经济多元化领域重要合作伙伴。过去10年，韩国共向哈萨克斯坦投资46亿美元。



阿布德拉赫曼诺夫强调，蒙古国有很多哈萨克侨民，因此，蒙古国在哈萨克斯坦外交政策中也同样具有重要地位。



阿布德拉赫曼诺夫最后还表示，亚洲的国际地位还将继续提高。亚洲是拥有40亿人口并实现经济稳定增长的地区，经济占全球34%。此外，亚洲7个代表国家进入了全球经济总量排名的前20。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】