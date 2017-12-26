纳扎尔巴耶夫与吉恩别科夫签署哈吉国界划界条约

哈通社/阿斯塔纳/12月26日 -- 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫与吉尔吉斯斯坦总统吉恩别科夫26日在总统府签署哈吉国家元首联合声明和国界划界条约。

签署仪式上，哈萨克斯坦国家安全委员会副主席、边防局局长达尔汗•迪勒马诺夫和吉尔吉斯斯坦国家边境局局长乌拉尔别克·沙尔谢耶夫在两国元首见证下签署哈吉边境过境制度条约。



总统在签署仪式后举行的联合新闻发布会上表示，今天双方签署了进一步加强哈吉两国合作关系的重要文件，过境制度和国界划界条约。这些文件的签署，将结束两国长期以来围绕这一问题所存在的争议。



吉恩别科夫表示，哈吉两国今天正式完成国界划界工作，并签署了历史性的文件。他同时还强调，坚信两国边境将成为双方友好和互利关系的纽带。



值得一提的是，纳扎尔巴耶夫总统在与吉恩别科夫举行的大范围会谈中表示，两国建交25年来，双方合作关系得到了有效发展，共签署了150多项文件。哈萨克斯坦是吉尔吉斯斯坦重要的合伙伙伴，也是主要的投资国家之一。这些年来，哈萨克斯坦向吉尔吉斯经济直接投资总额达6.5亿美元，而今年前10个月双边贸易总额同比增长13%。此外，多家两国合资企业在吉尔吉斯工作。共有700多家哈吉合资企业在哈境内运营。





总统还强调，双方将进一步加强欧亚共同体框架下的合作。哈萨克斯坦愿意解决所面临的问题，共同面向美好的未来。

会谈中，吉尔吉斯总统吉恩别科夫邀请纳扎尔巴耶夫明年对吉尔吉斯斯坦进行正式访问，并出席第三届世界游牧民族大赛开幕仪式。



【编译：小穆】