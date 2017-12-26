俄拟在太空站建豪华酒店 提供太空漫步项目

哈通社/阿斯塔纳/12月26日 -- 据环球网援引英国《每日邮报》报道称，俄罗斯联邦航天局近期提出在国际空间站建立五星级豪华酒店以接待太空旅客的计划。

据了解，该计划目前正处于审核状态。国际空间站的俄罗斯主承包商能源火箭宇航集团估测，项目建成需5年时间，即使立刻开始也须到2022年才能完工。

报道称，太空站五星级豪华酒店预期重20吨，长15.5米，正常气压空间达92立方米。酒店由4个两立方米的独立舱构成，包括了一个配有16英寸(约0.4米)大窗的休息区和两个卫生医疗站，内部配置齐全，甚至有健身器材和无线网络。酒店离地表350千米，游客在此可清楚地欣赏地球全貌，同时还有机会在太空漫步。



但是入住该酒店的价格不菲。每位旅客需要为其一两周的行程支付3000万英镑，若旅期延长至一个月，旅客须再付1500万英镑。



据悉，该项目预计耗资2.1亿至3.36亿英镑。

俄罗斯联邦航天局透露，项目资金将从私人投资和公共投资两方面筹集。俄罗斯能源火箭宇航集团表示，接受愿意预支付300万英镑的旅客的预定，名额在12个以上。

【编辑：小穆】