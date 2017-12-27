纳扎尔巴耶夫总统出席独联体国家首脑非正式会议

哈通社/阿斯塔纳/12月27日 - 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统26日出席在俄罗斯举行的独联体国家首脑非正式会议。

出席这一会议的国家元首还包括阿塞拜疆总统阿利耶夫，亚美尼亚总统萨尔基相，白俄罗斯总统卢卡申科，吉尔吉斯总统吉恩别科夫，摩尔多瓦总统多东，俄罗斯总统普京，塔吉克斯坦总统拉赫蒙和乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫。



与会各国总统在会上就2017年俄罗斯的独联体轮值主席国任期工作进行了总结。



纳扎尔巴耶夫向普京就俄罗斯顺利完成独联体轮值主席国任期表示祝贺，并强调了俄罗斯在欧亚空间一体化发展和国际地位提升方面所做出的贡献。



总统还指出，在今年11月于明斯克举行的集体安全条约组织峰会期间，各方就区域和国际热点问题进行了深度讨论。



"我们不存在无法通过对话解决的问题。所有人都应在独立和相互尊重的基础上开展各项工作。"纳扎尔巴耶夫说。



纳扎尔巴耶夫总统祝愿普京在即将到来的俄罗斯总统大选中顺利，并表示相信俄罗斯人民会做出正确的选择。



会上，与会各方就各领域合作关系发展问题进行了讨论，并对即将接任独联体轮值主席国职务的塔吉克斯坦致以祝贺。



【编译：木合塔尔·木拉提】