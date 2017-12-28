乌克兰冲突双方进行最大规模战俘交换

哈通社/阿斯塔纳/12月28日 -- 据新华社报道，乌克兰政府同乌东部民间武装27日进行了自冲突以来最大规模的战俘交换，乌政府用238人换回74人。

乌总统驻议会代表卢岑科通过其"脸书"账号发布了这一消息。她说："战俘交换结束，乌方得到了74名战俘，他们都能回家了。"

此次战俘交换协议是11月29日乌克兰问题三方联络小组（欧洲安全与合作组织、乌克兰和俄罗斯）在白俄罗斯首都明斯克举行例行会谈时达成的。在12月5日和12月20日的例行会谈中，各方又对交换细节和名单进行了具体讨论。根据协议，乌政府方面应用306人换回74人。

据当地媒体报道，在乌政府军同民间武装隔离线上的马约尔斯克检查站附近，乌政府先后同乌东部自行成立的"卢甘斯克人民共和国"和"顿涅茨克人民共和国"交换战俘。之所以不是原先商定的306人，乌政府解释称，有两人不愿回乌民间武装控制区，另有66人此前已在接受惩罚后被乌政府释放。

自2014年4月乌克兰东部地区爆发武装冲突以来，双方已有过数次战俘交换，但迄今仍未完成战俘的全部交换。交换战俘一直是乌克兰问题三方联络小组例行会谈的重要议题。

2014年9月，乌克兰问题三方联络小组与乌东部民间武装在明斯克达成停火协议，但冲突并未完全停止。2015年2月，新明斯克协议签署，协议各方就乌东部地区政治安排达成一致，但协议并未得到有效执行。今年12月20日在明斯克举行例行会谈，各方商定从基辅时间23日凌晨起实施无限期停火。

【编辑：小穆】