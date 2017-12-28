托卡耶夫：今年总统在全球政治中的作用和威望得到了充分体现

哈通社/阿斯塔纳/12月28日 -- 哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫28日在年度总结会议上表示，2017年纳扎尔巴耶夫总统在全球政治中的作用和威望得到了充分体现。

"今天我们举行了参议院的年度总结会议。今年是国家发展新阶段做出的工作在范围和进展速度意义上成为了独特的一年。纳扎尔巴耶夫总统提出宪法修正倡议下，总统部分权利和权限转移到了其他行政和立法部门。此外，已成为国家经济和科技复兴思想基础的"精神文明复兴"规划也逐渐通过相关建设性举措得到落实。今年成功举办2017阿斯塔纳世博会也是全国人民值得骄傲的一件事。今年也是纳扎尔巴耶夫总统在全球政治中的作用和威望得到了充分体现并成功举办上海合作组织峰会、阿斯塔纳叙利亚问题和平会议的一年。在这发生多个重要事件的一年，总统制定的战略任务框架下进行了一系列的规模庞大的工作。"托卡耶夫说。



据参议院议长介绍，参议院议员们同政府部门展开相互紧密工作，并通过了对国家意义重大的90多项法案。通过的法案主要面向落实纳扎尔巴耶夫总统的《哈萨克斯坦第三阶段发展纲要：提升国家竞争力》国情咨文以及其他国家政策。其中，一系列法案还旨在实现第三阶段发展纲要的重要任务。



托卡耶夫表示，今年有关税务、土地、海关管理等法案得到了修改和补充。此外，就司法、信息和通讯等领域问题的法案也及时得到了议员们商议并进行了相应的改善。宪法修正案框架下，议会权限得到加强，因此对公众关心的多个话题进行了议会听证会。



托卡耶夫还指出，参议院议员们在支持国家外交政策举措框架下同国际议会组织和机构建立了有效地合作。



托卡耶夫最后表示，今年参议院还举行了议会选举，多个经验丰富的专家以及社会功勋人士被评选为议员。在此，希望各位议员们能够在即将到来新的一年里，充分认识任务的重要性，继续以最高的职业责任认真处理每个法案事项。总之，今年参议院顺利履行了相关工作职责。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】