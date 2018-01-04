丹尼斯•谭：冬奥会前将恢复到正常水平

哈通社/阿斯塔纳/1月4日 -- 哈萨克斯坦花样滑冰王子、索契奥运铜牌得主丹尼斯•谭4日在Instagram社交软件上回应了自己的伤势情况。

据丹尼斯•谭透露，伤病恢复花费了近150天时间。目前，为尽快康复，正在接受物理治疗，并进行增强关节稳定性训练。 此外，还定期进行注射治疗。



丹尼斯•谭表示，这次是2018年的首次检查。今天磁共振检查结果显示，韧带开始互相连接，骨挫伤也逐渐减少了。伤病第一个会让脚不稳定，而第二个会使人感到严重的刺痛。等到完全恢复还需要近6个月时间，但冬奥会前有望恢复到很好的状态。







据了解，丹尼斯•谭此前在训练中只能以右脚落地，而目前可以做出更多的动作。



"这还会带来少许疼痛，但现在可以加大训练负荷。当然，这个成绩不会让人感到特别高兴。在3周前，首次训练期间做出勾手跳，在那之前还做出了后内点冰跳。现在正是需要加快训练速度的时间。" 丹尼斯•谭说。



值得一提的是，第23届冬奥会将于2018年2月9日在韩国江原道平昌举行，将有来自全世界80多个国家的5000多名运动员争夺15个冬季运动项目102枚奖牌。哈萨克斯坦代表团在各项奥运资格赛中获得了30个参赛席位。哈萨克斯坦运动员将参加冬季两项、花样滑冰、高山滑雪、短道速滑、滑冰、雪橇、越野滑雪、跳台滑雪和自由式滑雪（个人雪上技巧、个人空中技巧）等9个大项比赛。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】