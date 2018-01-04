总统新书《独立时代》公布电子版

哈通社/阿斯塔纳/1月4日 - 总统府新闻局4日公布了总统新著作《独立时代》的电子版。

总统府新闻局消息称，哈萨克斯坦总统著作《独立时代》已被全文上传至总统官网。



据悉，本书讲述了作者对哈萨克斯坦历史与未来的观点，重点描述了独立初期面临的内部和外部的挑战，以及为建设一个新的哈萨克斯坦而采取的各类决策。



《独立时代》概述了哈萨克斯坦独立年间取得的33项重大成就。 包括建立一个现代化的强国、确立国家边境线、创立独特的种族间和宗教间和谐模式、弃核并关闭核试验场、从零开始构建市场经济、发行自己的货币--哈萨克斯坦坚戈、建设全新的首都阿斯塔纳、建立现代化武装力量、大规模创新产业化、社会现代化、成为欧安组织和其他权威的国际组织的成员并担任主席国、实施哈萨克斯坦2030年战略和2050年国家发展战略、推进五大改革目标、举办2017年阿斯塔纳世博会等。



值得一提的是，《独立时代》于2017年12月15日在阿斯塔纳举行了作品的首发式。



纳扎尔巴耶夫总统在书中写道，"这本书献给一直支持着我国家和人民，这个国家将始终稳步的按照自己的方式走向未来。"



【编译：木合塔尔·木拉提】