政府高层就"数字化哈萨克斯坦"规划实施方案举行“头脑风暴”会议

哈通社/阿斯塔纳/1月5日 - 政府副总理阿斯哈尔•朱马哈利耶夫表示，正在考虑实施"数字化哈萨克斯坦"规划的各项方案。

据其在个人Facebook主页上透露，由副总理和其他负责落实"数字化哈萨克斯坦"规划的国有企业代表参与的"头脑风暴"会议（brainstorming）日前在首都举行。



"与会者提出了许多旨在推动‘数字化哈萨克斯坦'规划的创意，并明确了KPI和相关时限。这次头脑风暴会议，为我们提供了许多有趣而独特的想法。"朱马哈利耶夫在个人主页上写道。



他表示，这样的开放性、集思广益的对话会议，能收到很好效果。与会人士畅所欲言，相互交流经验，并提出了解决问题的多种方案。



值得一提的是，根据哈萨克斯坦共和国政府2017年12月12日的行政令，"数字化哈萨克斯坦"国家规划获得批准。规划的根本目标是通过应用和发展数字技术，提升国家经济竞争力和国民生活水平。



根据计划，规划将通过两个步骤逐步落实。即：面向中期的《当前经济数字化》计划和面向未来长期的《未来数字产业的建立》计划。



【编译：木合塔尔·木拉提】