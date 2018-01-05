俄媒：铀矿拉近哈萨克斯坦与中国的距离

哈通社/阿斯塔纳/1月5日 -- 据《参考消息》，俄媒称，哈萨克斯坦铀储量巨大，已连续数年成为这一矿物原料的全球主要开采国和供应国。铀的销售是该国主要出口项目之一。得益于毗邻中国，这门生意变得愈发有利可图。中国如今正在新建大量核电站，哈萨克斯坦是最合适的燃料供应方。

俄罗斯东方新观察网站1月3日刊登题为《铀拉近中哈两国》的报道称，有数据显示，哈萨克斯坦占全球铀矿总开采量的40%。其铀储量不仅丰富，而且由于储藏位置接近地表而易于开采。这使得哈萨克斯坦铀价格相对低廉，因而在全世界受到欢迎。

报道称，中国成为哈萨克斯坦铀的主要进口国已经好几年了（其出产铀的50%以上销往中国），而哈萨克斯坦也是中国主要的铀矿供应国（占进口的三分之二）。2013年，中国的购买量创下纪录--近1.5万吨。此后，这一指标稳定保持在每年1.4万吨的水平，每年为哈萨克斯坦带来约2.5亿美元的收入。

报道称，中国之所以大手笔采购铀矿，是因为几年前启动的大规模发展核能计划。北京决定短期内将核能在发电中的比重提高数倍。

报道称，这与近年来面临的生态问题有关。中国电力行业的基础是煤电站。煤炭是一种较为便宜的燃料，但在燃烧时会向大气释放许多有害物质。核电站对环境的破坏则要低得多。

报道认为，中国建设核电站的另一个原因是对能源安全的担忧。除煤炭外，它还在自己的能源结构中积极使用石油和液化气。这些能源大多是从中东经海路运往中国。而海上交通形势是否安全，将对中国的能源供应产生显著影响。

同时，核电站需要的铀比火电站需要的碳氢资源少得多。可在短期内提前数年建立大型铀储备，中国目前正在做这件事--从哈萨克斯坦购买比现有核电站所需多得多的铀矿。值得一提的是，只要合理利用核技术，核燃料可多次使用。

报道猜测称，可见，摆脱对中东油气以及亚太航道的依赖也是中国发展核能的动机。

报道称，中国正在紧锣密鼓地实施核能计划。例如2017年夏，投产了37个核反应堆，建设了20个，并打算再建40个。因此，中国对哈萨克斯坦铀的需求还将稳步上升。

2017年5月，哈能源部长波兹姆巴耶夫表示，哈方打算建立核燃料循环全产业链，即全部的生产流程，包括开采放射性原料、制造核燃料、废料加工及部分再利用。他强调，到2020年前成立核燃料循环纵向一体化公司是哈萨克斯坦的能源战略目标。

2017年10月，波兹姆巴耶夫指出，到2019年，哈萨克斯坦将建成燃料组件生产厂，并确保对华销售。工厂将于2019-2020年开始向中国的首批5个核电站提供产品。

报道称，应当指出，中国掌握了先进技术，本可用哈萨克斯坦原料在本国境内自主生产核能。这对中方会更有利，但不利于哈方。中方同意购买哈生产的燃料组件，并参与建设相关工厂，证明了哈作为战略伙伴对中国的重要性。

报道称，哈萨克斯坦在另一个对中国重要的战略项目"一带一路"倡议中也发挥着举足轻重的作用。在大举兴建核电站和"一带一路"这两个关键项目落实中的重要地位，为哈萨克斯坦打开了借力中国发展的广阔机遇。

【编辑：木合塔尔·木拉提】