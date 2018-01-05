马吉利斯议长访问阿克莫拉州多个大型生产企业

哈通社/阔克舍套/1月5日 -- 哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议长努尔兰•尼格马图林5日访问阔克舍套市多个大型生产企业，并会见企业员工。

消息称，马吉利斯议长此行主要目标是向当地民众详细介绍国家建设"百步计划"、"面向未来的计划：精神文明的复兴"规划具体工作事项。



据了解，尼格马图林首先访问了在工业化路线图框架下建立的"哈萨克斯坦农业创新"公司以及"阔克舍套矿泉水"股份有限公司并对公司工作情况进行了了解，其中包括农业器械组装、矿泉水生产等。随后，议长同企业员工举行会面，并就工作情况进行了讨论。



据了解，"哈萨克斯坦农业创新"公司在欧亚经济委员会框架下，根据"农业和公共器械哈-白工业科技园"投资项目于2012年创立，其主要目标为在哈萨克斯坦生产白俄罗斯农业及公共机械设备以及进一步促进两国合作关系。为项目第一阶段落实，"哈萨克斯坦农业创新"公司同白俄罗斯"明斯克拖拉机厂" 于2014创办联合公司。随后，公司被纳入国家工业化路线图，并得到了有效发展。







据统计，公司2017年共生产拖拉机拖车、割草机、挖掘机以及起重机等机械设备近500件。此外，因国内需求量快速增长，公司计划于2021年将产量提高至5000件。"哈萨克斯坦农业创新"公司近5年来共引资16亿坚戈。



另外，尼格马图林在访问"阔克舍套矿泉水"股份有限公司期间，就国家政策落实、立法事项、住房以及人事等问题听取了企业员工们的意见。



会面期间，马吉利斯议长还向员工们就纳扎尔巴耶夫总统战略发展方向，其中包括工业创新发展等问题进行了介绍。



另外，尼格马图林重要指出目前国内实施的改革政策，并强调，哈萨克斯坦独立26年以来所取得的成就同全国人民对国家总统的信任息息相关。此外，他还重要指出哈萨克斯坦成为联合国安理会非常任理事国以及叙利亚问题和谈、上合组织、伊合组织等国际组织中起到的重要作用。



尼格马图林还表示，纳扎尔巴耶夫总统在有效落实国家政策拥有重要的意义。国家领导人在每年的国情咨文中将国家振奋规划、经济复兴、社会精神和文化复兴、国家和民族以及宗教统一的视为优先考虑事项。



据悉，阿克莫拉州在国家工业化路线图框架下落实了总额达2230亿坚戈的76个项目，并为7700人提供了工作岗位。此外，还有总额为5283亿坚戈的11个项目将有望得到落实。若得到落实，还将创造近4300个工作岗位。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】