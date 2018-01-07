美国登月宇航员约翰·扬病逝

哈通社/阿斯塔纳/1月7日 —— 据新华社消息，美国航天局6日发表声明说，美国"最有经验"的宇航员约翰·扬5日夜间因肺炎引发的并发症去世，享年87岁。

约翰·扬是美国唯一一个曾参加"双子座"计划、"阿波罗"计划和航天飞机这三代航天计划的宇航员。他曾登上月球，曾担任第一次航天飞机任务的指令长。

美国航天局代理局长罗伯特·莱特富特在声明中说，美国航天局失去了一名先驱人物。约翰·扬传奇般的职业生涯跨越美国三代航天计划，是"宇航员中的宇航员"。

约翰·扬出生在美国旧金山，大学毕业后加入美国海军，1962年加入美国航天局。作为宇航员，约翰·扬创下了多个第一。

1965年，他与另一名宇航员一道执行"双子座"计划第一次载人任务。值得一提的是，他偷偷带了一个腌牛肉三明治上飞船，后来被美国航天局和国会议员批评，但他的职业生涯没有受到太大影响。

1966年，他作为指令长与另一名宇航员驾驶"双子座"10号飞船，第一次在同一任务中完成与两个不同目标飞行器的对接。"双子座"计划是美国第二个载人航天计划，为后来的"阿波罗"登月计划做准备。

1969年，他在"阿波罗"10号任务中与其他两名宇航员一道环绕了月球。1972年，他担任"阿波罗"16号任务的指令长并成功登陆月球，成为第9个登上月球的人。

"阿波罗"计划结束后，约翰·扬又执行了两次航天飞机任务，其中包括1981年作为指令长参与航天飞机的"处女航"。1983年的第9次航天飞机任务是他的最后一次太空飞行。2004年，约翰·扬在为美国航天局工作了42年后退休。