叶尔兰•卡林：中亚国家将面临较为严峻的反恐形势

哈通社/阿斯塔纳/1月8日 - 政治分析师叶尔兰•卡林认为，在叙利亚战争中失利的达伊什组织（即所谓"伊斯兰国"）将转向阿富汗。而该组织中那些来自中亚的成员一旦"回流"，将对中亚地区的稳定造成严重威胁。

"叙利亚和伊拉克的政治-军事态势的变化，很有可能将导致中亚各国面临暴徒回流的问题。据统计，在叙伊两国境内各类恐怖主义团体中，来自中亚国家的成员数量约在5000人左右。现在，数以百计的暴徒正抱着各种目的，尝试通过各种渠道回到中亚。此外，还存在着处于‘沉睡期'的极端分子。因此，对于中亚国家而言，今年需重视反恐形势。"叶尔兰•卡林说。



叶尔兰•卡林称，在叙利亚和伊拉克失利后的达伊什组织，正在尝试加强自己在阿富汗地区的影响力。即使现在，阿富汗地区的情况也不容乐观。



"最近一个月内发生在喀布尔和其他地区的恐怖袭击，都是达伊什组织成员策划和实施的。两年前，分析人士们曾认为人们对该组织的影响力评价过高。但遗憾的是，事实证明并非如此，实际上达伊什组织在紧邻中亚的阿富汗正在不断扩张自己的势力。"他说。



值得一提的是，8日哈萨克斯坦国际关系委员会公布了对2018年重要事务的预测。分析人士们指出，2018年中亚经济将实现增长。



【编译：木合塔尔·木拉提】