美国总统特朗普将在白宫会见纳扎尔巴耶夫总统

哈通社/阿斯塔纳/1月8日 -- 哈萨克斯坦国际关系委员会主席叶尔兰•卡林8日在阿斯塔纳举行的新闻发布会上表示，纳扎尔巴耶夫总统对美国进行工作访问期间，将同美国总统特朗普举行会谈。此外，纳扎尔巴耶夫总统还将出席有关核不扩散问题的简报会。

叶尔兰•卡林表示，双方首先将讨论阿富汗问题。



"美方对纳扎尔巴耶夫总统的访问表现出很高的关注度。因为，美国曾透露近期对阿富汗推出了新战略，然而至今未曾公布。在我看来，两国元首此次会晤将主要关注阿富汗战略这一问题。"卡林说。



据他介绍，目前哈萨克斯坦不仅是联合国安理会非常任理事国，此外还担任联合国多个委员会主席职务，其中包括有关阿富汗和塔利班问题的委员会。因此会谈也将主要围绕这一领域相关问题。



"纳扎尔巴耶夫总统访问美国是重要的年度事件。纳扎尔巴耶夫总统将成为特朗普在白宫会见的首位国家领导人。总之，本次会谈将不仅讨论两国之间的主要合作发展方向，还将讨论美国同中亚地区的合作问题并确定美国在这一地区的作用。"政治分析师叶尔兰•卡林说。



他还表示，目前国际社会将哈萨克斯坦视为核裁军问题领袖国家，因此会谈中也有望讨论核裁军问题。



值得一提的是，纳扎尔巴耶夫总统将于本月对美国进行正式访问。此外，有关核不扩散问题的简报会还将于本月18日在纽约举行。多个国家领导人以及部长将参与本次会议。会中，纳扎尔巴耶夫总统或将发表讲话。



据悉，该会议将在哈萨克斯坦担任联合国安理会非常任理事国框架下举行，哈萨克斯坦任期将于1月底结束。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】