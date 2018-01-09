第三届国际猎鹰节将在阿拉木图市举行

哈通社/阿斯塔纳/1月9日 -- 全国第12届猎鹰比赛将在东哈州乌尔扎尔县举行，而"汗索纳尔-2018"猎鹰比赛将在西哈州乌拉尔市举行。

根据文化和体育部运动和体育活动委员会发布的2018年体育活动计划，全国猎鹰锦标赛将于2月1-4日期间举行。该赛事将由文化和体育部运动和体育活动委员会、国家传统民族体育项目协会、东哈州体育和运动管理局以及乌尔扎尔县政府共同支持下举办。



"全国猎鹰比赛将吸引来自12州和2大城市的训鹰者参加，参赛人数预计将达50人。" 运动和体育活动委员会高级教练员巴扎尔别克•昆图汗吾勒说。



据了解，哈萨克斯坦传统猎鹰赛事"汗索纳尔-2018"将于2月底在西哈州乌拉尔市举行，该赛事也将邀请50名训鹰者以及近20名裁判员参与。



另外，阿拉木图市还将于今年2月举办"猎鹰 - 2018"全国猎鹰大赛以及第三届国际猎鹰节。今年4月，传统民族体育项目协会还将举行旨在发展训鹰运动的"裁判员和教练员培训课程"，活动预计将邀请协会全国各地的训鹰教练以及来自阿斯塔纳和阿拉木图的训鹰指导员参加。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】