阿吉哈利耶夫将在平昌冬奥会为哈萨克斯坦代表团举旗

哈通社/阿斯塔纳/1月9日 -- 短道速滑运动员阿布扎勒•阿吉哈利耶夫将在2018平昌冬奥会开幕式上担任哈萨克斯坦代表团旗手。

体育运动委员会副主席赛力克•加拉斯巴耶夫表示，哈萨克斯坦短道速滑队在参加短道速滑世界杯期间以出色的表现获得优异的成绩。短道速滑运动员们以自己的努力突破历史，首次获得了10个冬奥参赛席位。因此，短道速滑运动员值得被选为哈萨克斯坦代表队旗手。



值得一提的是，阿布扎勒•阿吉哈利耶夫1992年出生于西哈州斯热姆县。阿吉哈利耶夫是哈萨克斯坦功勋教练员玛德哈利•哈尔斯别科夫自2001年乌拉尔室内滑冰场建成以来培养出来的青年运动员之一。



据了解，阿吉哈利耶夫作为哈萨克斯坦短道速滑队一员在索契冬奥会男子5000米接力比赛中获得第5名，当时的短道速滑队均由西哈州运动员组成。2016年，他更是在短道速滑世界杯美国盐湖城站500米比赛中获得了冠军，并成为首位获得该荣誉的哈萨克斯坦运动员。此外，他还曾在2017年阿拉木图大冬会和短道速滑世界杯明斯克站500米比赛中获得亚军。



据哈萨克斯坦短道速滑国家队主教练哈尔斯别科夫透露，阿吉哈利耶夫将在本次冬奥会中依然参加自己擅长的短道速滑500米比赛。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】