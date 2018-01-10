联合国儿童基金会：缅甸若开邦的罗兴亚儿童处境危急

哈通社/阿斯塔纳/1月10日 -- 据联合国新闻处报道，联合国儿童基金会1月9日表示，缅甸若开邦北部的罗兴亚儿童的处境十分令人担忧。目前，仍有6万多名罗兴亚儿童被困在若开邦中部的23个难民营中。

联合国儿童基金会发言人梅尔卡多（Marixie Mercado）9日在日内瓦的记者会上表示，去年12月6日至今年1月3日期间，她对缅甸若开邦地区进行了访问。她表示，去年8月25日大规模暴力事件爆发之前，儿基会对若开邦北部4800名罹患严重急性营养不良的罗兴亚儿童进行了治疗，但目前他们已经无法继续获得治疗服务。当地所有12个人道机构支持的门诊部都已经关闭。五个主要卫生保健中心没有一个正常运行，并十分缺乏足够的清洁水或粮食援助。



梅尔卡多："我访问了若开邦北部地区，那里去年8月爆发了暴力冲突，导致65万5000人逃往孟加拉国，主要是罗兴亚人。我还去了若开邦中部地区，那里有超过12万罗兴亚人自2012年以来就被困在肮脏不堪的难民营里，20多万人居住的村落无法自由通行，基本服务严重受限。"



梅尔卡多表示， 儿基会随时准备与缅甸和若开邦政府合作，不分种族、宗教、身份状况或处境，向所有儿童伸出援助之手，为他们提供所需的保护和援助。为此，儿基会急需定期、不受限制地访问若开邦。



梅尔卡多指出，罗兴亚儿童需要政治方案，解决合法身份和公民身份问题。《儿童权利公约》保障所有儿童的健康权、受教育权和获得学习和成长的机会，不论其种族或身份如何，也不论其处境如何。国际社会必须找到保证若开邦罗兴亚儿童能够行使这些权利的办法。



梅尔卡多强调，若开族的儿童也深受多年的社区暴力和分裂的影响。儿基会一直致力于促进若开邦儿童和缅甸所有儿童之间的公平和包容性的接触。儿基会所坚持的原则是，每个需要帮助的孩子都应得到帮助。