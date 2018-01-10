中国分析人士：哈萨克斯坦积极评估数字时代全球趋势

哈通社/北京/1月10日 --哈萨克斯坦共和国总统纳扎尔巴耶夫发表的国情咨文《第四次工业革命背景下的发展新机遇》引起了中国科学界的极大兴趣。在接受哈通社驻华记者采访时，中国社会科学院（CASS）的俄罗斯、东欧和中亚研究所教授赵慧珠就总统的国情咨文发表了个人观点。

赵慧珠说："我认为，纳扎尔巴耶夫总统的国情咨文对于国家的进步是非常重要的。哈萨克斯坦总统于1997年开始向全国人民公开发表国情咨文。在此期间，纳扎尔巴耶夫先后宣布了两大国家战略规划："哈萨克斯坦-2030"和"哈萨克斯坦-2050"发展规划。而在此之前总统发表的国情咨文为落实这些战略打下了坚定的基础。今天发表的国情咨文反映了哈萨克斯坦对数字时代全球趋势和当前国际形势作出了真实性的评估。"

分析人士表示，国情咨文中提出的任务将进一步加强中哈两国的合作，将促进两国工业、数字、金融、交通、农业和其他领域，以及在"一带一路"框架下的合作关系。

赵慧珠称，哈萨克斯坦在中国落实"一带一路"倡议中具有重要作用。她还强调，习近平高度重视与哈萨克斯坦的合作伙伴关系，并表示中国领导人同纳扎尔巴耶夫有着良好的关系。

"至今为止中国对哈萨克斯坦投资已超过400亿美元。这一数据在'一带一路'沿线国家中中国投资的最高数额。此外，哈萨克斯坦成功举办了阿斯塔纳世博会。 今年阿斯塔纳国际金融中心将在世博园开始运营。在我看来，国情咨文中列出的任务在数字化时代里是非常重要的。"她说。

今年也是中国实施改革开放政策的40周年。在此期间，中国积累了许多经验，并为其发展设定了新的途径。

据赵慧珠介绍，中国的目标就像纳扎尔巴耶夫对哈萨克斯坦人民发表的国情咨文那样，需要回应新时代的要求。

她还说："我们将继续分析和研究纳扎尔巴耶夫的国情咨文，为哈萨克斯坦与中国的合作开辟新的机遇。"

据悉，中国社会科学院（CASS）是中华人民共和国在哲学、社会科学领域研究的最高的和最全面的国家级学术机构与综合研究中心。该学院作为一个综合研究中心在世界各大城市都设有分支机构。

【记者：萨德克·阿克加诺夫 实习翻译：达纳 编辑：小穆】