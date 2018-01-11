政府总理萨金塔耶夫就最新国情咨文下达一系列工作任务

哈通社/阿斯塔纳/1月11日 -- 政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫11日在总理府主持召开2018年首次政府工作会议，并就纳扎尔巴耶夫总统发表的最新国情咨文下达一系列工作任务。

萨金特耶夫说："昨天，国家领导人向全国人民发表了《第四次工业革命背景下的发展新机遇》国情咨文。因此，今天我们将明确国情咨文具体工作任务及负责执行任务的国家机构。为确保相关重要文件的落实，我们必须采取一切必要措施。最新国情咨文将延续纳扎尔巴耶夫总统2017年发表的《哈萨克斯坦第三阶段发展纲要：提升国家竞争力》国情咨文核心理念。目标将不会改变。其中包括，在全球新技术建设转型条件下进入前30个最发达国家行列等。根据总统下达的命令，政府制定了至2025年的发展战略规划及一系列项目文件。最新国情咨文对国家行政部门就《第四次工业革命》带来的新机遇及国家对其适应问题提出了年底前应得到落实的具体任务。"



据了解，萨金特耶夫还在会议上指出国情咨文中的10项基本目标并强调，应在最快的时间内将其得到落实。



萨金特耶夫表示，目标首先包括工业化及新技术的引进。投资和发展部将同相关政府机构和组织开展进口和技术转让等相关工作，并明确针对国内企业现代化及数字化的新机制。



会议期间，政府总理下达了一系列工作任务，并命令投资和发展部部长杰恩斯•哈斯姆别克对任务得到落实进行监督工作。其中，信息和通讯部将同相关政府机构制定具体项目区，而数字及创新领域相关举措将包含纳扎尔巴耶夫大学、阿斯塔纳国际金融中心以及IT创业科技园。此外，萨金塔耶夫还指出应对数字及创新领域立法进行调整。



"对于阿拉套创新技术园相关工作前景，投资和发展部将同信息和通讯部以及阿拉木图市政府在两周内提出具体的举措。投资和发展部还将以数字科技为重点制定工业化第三个五年计划。"萨金塔耶夫说。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】