将在华盛顿和纽约开设哈萨克斯坦文化中心

哈通社/阿斯塔纳/1月11日 - 国家学术图书馆消息称，我国将在美国华盛顿国会图书馆和纽约公共图书馆开设哈萨克斯坦文学文化中心。

消息称，2016年，国家学术图书馆就已开始实施有关项目。



目前已成功在中国、韩国、芬兰、土耳其、匈牙利、日本等17个国家开设哈萨克文学文化中心。



据悉，在哈萨克斯坦文化体育部、外交部和哈萨克斯坦驻美国大使馆的协力下，2018年1月19日至23日，哈萨克斯坦文学文化中心将在华盛顿和纽约隆重开幕，并将举办书展。



展览中将展出月200部我国出版物，其中包括介绍哈萨克斯坦共和国总统纳扎尔巴耶夫的书籍、哈萨克历史以及文学书籍等。



相关活动将在纳尔巴耶夫总统正式访问美国期间举行。



届时，哈萨克斯坦驻美国特命全权大使叶尔詹•哈兹汗诺夫、哈萨克斯坦驻纽约总领事、美国国会图书馆和纽约公共图书馆馆长、当地知识界人士、留学生代表和哈萨克斯坦侨民等将出席开幕式并参加相关活动。



哈萨克文学中心的开放将使美国读者了解哈萨克人的传统、习俗和文化。这将使公众认识到哈萨克斯坦在经济、政治和社会领域的成就。



美国国会图书馆和纽约公共图书馆是世界上著名的图书馆之一，拥有悠久的历史，馆内拥有许多稀有的出版物和图书资源。



【实习翻译：达娜 编辑：木合塔尔·木拉提】