联合国助理秘书长：哈萨克斯坦需要找到全球冲突的解决方案

哈通社/阿斯塔纳/1月11日 -- 联合国助理秘书长米罗斯拉夫•延恰12日通过视频连线接受哈萨克斯坦媒体采访时表示，哈萨克斯坦需要找到全球冲突的解决方案。

"哈萨克斯坦是联合国安理会一月轮值主席国。出任这一职务，具有重要的意义，因为哈萨克斯坦将作为安理会轮值主席国召开会议、组织议程并代表安理会发表意见。安理会下周将举行几次非常重要的会议，首先是纳扎尔巴耶夫总统出席的有关核裁军以及建立信任措施的会议。此外还有，于19日举行的有关中亚和阿富汗问题的会议。" 米罗斯拉夫•延恰说。



另外，他还提到去年12月举行的阿斯塔纳进程第8轮叙问题会议并指出，在解决叙利亚问题上哈萨克斯坦起到了重要的作用。





助理秘书长表示，阿斯塔纳进程对寻求叙利亚冲突的解决方案起到了重要作用，其中包括对减少紧张局势、建立"冲突降级区"以及对联合国秘书长叙利亚问题特使德米斯图拉领导的日内瓦和谈表现出的支持度。



据他透露，哈萨克斯坦发挥自身影响力，对中亚地区和平与稳定做出的卓有成效的贡献。



延恰表示，核裁军问题、关闭塞梅核试验场、建立了无核区都是哈萨克斯坦在该领域做出的贡献。在哈萨克斯坦的倡议下，奠定了国际反核试验日的基础。哈萨克斯坦目前仍在继续该领域的工作。





另外，联合国助理秘书长还指出，哈萨克斯坦在处理与阿富汗有关的安全问题上发挥了关键作用。



他还说道："用武力解决不了阿富汗问题是众所周知的事实，反而应将支持地区发展以及基础设施建设等项目。联合国总部深知哈萨克斯坦对阿富汗提供的人道主义援助，其中包括人才培养等方面。在我担任中亚地区预防性外交中心主任期间，曾在阿拉木图市对阿富汗青年就读的大学进行过一次讲座。在我看来，这是对维护阿富汗和平未来和中亚合作发展做出的重要贡献。因此，哈萨克斯坦也对维护全球和平做出了贡献。"





【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】