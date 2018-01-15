总统新闻秘书谈纳扎尔巴耶夫总统访美之行

哈通社/阿斯塔纳/1月15日 - 哈萨克斯坦总统新闻秘书阿伊多斯•吾克拜接受哈通社记者专访，就纳扎尔巴耶夫总统近期访问美国行程相关的情况进行了介绍。

记者：阿伊多斯•恩德热斯吾勒，作为总统新闻秘书，总统的日程计划都由您负责对外发布。您认为，近期总统行程安排中最重要的议程是哪些？



阿伊多斯•吾克拜：总统近期最重要的行程，自然是即将对美国进行的正式访问。按照计划，总统此行将举行高规格的对话。纳扎尔巴耶夫总统与美国总统特朗普之间的会晤，将讨论许多重要的问题。其中，双方将着重关注双边政治的进一步发展、经贸合作、吸引美国资本投资哈萨克斯坦市场等。



此外，在哈萨克斯坦担任联合国安理会轮值主席国框架下，纳扎尔巴耶夫总统将出席该组织会议，并发表讲话。



总的来说，此次历史性的访问行程，充满了重要的活动安排。而且，总统还计划同美国独立政治家和商界人士举行会谈

我还想强调的是，哈萨克斯坦总统府新闻局将第一时间向公众提供总统此次历史性访美之行的相关信息。



记者：哈萨克斯坦总统的美国之行，会带来那些值得期待的经济效益？



阿伊多斯•吾克拜：根据行程计划，两国总统将有望发表有关扩大战略伙伴关系的联合声明，声明将涵盖二十一世纪哈美关系进一步深化的相关问题。



此外，会谈期间还计划签署一系列总额达数十亿美元的协议。由美国资本参与的双边合作项目，将涉及哈萨克斯坦经济的各个领域。我相信，总统的美国之行，将为两国交往带来新的动力，并形成长期的积极影响。



记者：您怎么看今年1月起，哈萨克斯坦担任安理会轮值主席国职务？



阿伊多斯•吾克拜：这一事件，极大地提升了哈萨克斯坦的国际形象和地位。对于我国外交而言，这同样是无价的经验。借此，哈萨克斯坦将有机会参与并制定关系到国际和地区事务的重要决策当中。领导联合国安理会的工作，将有助于增强哈萨克斯坦为同世界其他国家共同面对当今世界的各种新的挑战和威胁而采取的各项努力。



哈萨克斯坦将得以借此影响当前的全球安全议题，并拥有了在国际舞台上直接参与推动对中亚地区极为重要的问题和利益的新机遇。



记者：感谢您接受采访！



【编译：木合塔尔·木拉提】