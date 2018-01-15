克罗地亚祝贺哈萨克斯坦出任联合国安理会轮值主席

哈通社/阿斯塔纳/1月15日 - 克罗地亚官方就我国出任联合国安理会轮值主席国表示祝贺。

据外交部消息，哈萨克斯坦驻克罗地亚大使托列詹•巴热勒巴耶夫日前同克罗地亚共和国副总理兼外交和欧洲事务部长玛利亚•佩琴诺维奇-布雷奇举行会谈。



会谈中，克罗地亚外交部长就哈萨克斯坦出任联合国安理会本月轮值主席国表示祝贺，并希望哈能够支持克罗地亚参选2031-2032年联合国安理会非常任理事国职务。



时值两国建交25周年，佩琴诺维奇-布雷奇高度评价了克罗地亚与哈萨克斯坦双边合作的发展和进步。



根据哈方的统计，2017年两国贸易额增长至3.25亿美元。去年两国外交部门之间的磋商取得了重要成果，签署了2018-2020年两国外交部间合作计划相关协议。



佩琴诺维奇-布雷奇表示，2017阿斯塔纳世博会取得了令人瞩目的成功。她还就哈萨克斯坦为克罗地亚公民提供为期30天的免签政策表示感谢。



托列詹•巴热勒巴耶夫大使向克罗地亚外长介绍了纳扎尔巴耶夫总统最新国情咨文《第四次工业革命背景下的发展新机遇》的相关重要信息，并强调文件相关任务的落实，将有助于两国之间经贸和投资合作的进一步深化。



大使还就我国正在推动的各领域改革情况，向克罗地亚外长做了介绍。



双方还就一系列双边合作问题达成了共识，并就克罗地亚参加第11届阿斯塔纳经济论坛、第6届世界和传统宗教大会及其他国际峰会相关问题进行了讨论。



【编译：木合塔尔·木拉提】