外交部：哈美两国总统会晤将使双边关系提高到新的水平

哈通社/阿斯塔纳/1月16日 - 哈萨克斯坦外交部国际信息委员会主席塔勒哈特•朱玛古洛夫16日表示，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫与美国总统特朗普在白宫的会谈，将明确今后今年两国双边合作的重点。

专家指出，虽然这是纳扎尔巴耶夫总统在特朗普上任后首次访问白宫，但两人此前已在利雅得举行的"伊斯兰世界-美国"峰会期间举行过会谈，此外还通过电话。



朱玛古洛夫强调，两国总统此次华盛顿会谈将确立今后几年哈美合作的重点。



"哈萨克斯坦希望将哈美间的战略伙伴关系提高到一个新的水平，并使之长久发展。"他说。



朱玛古洛夫提醒说，在去年9月的电话会谈中，两国总统就加强美国和哈萨克斯坦之间的经贸合作达成了一致。



他认为，商贸、投资和技术议题将是两国总统以及同美国商界人士之间会谈的重点内容。



"纳扎尔巴耶夫总统在最新的国情咨文当中，为哈萨克斯坦制定了在第四次工业革命背景下需要完成的任务。加强同美国的外交合作对实现这些任务具有重要的帮助。"朱玛古洛夫说。



美国是哈萨克斯坦重要的外来投资国之一，目前在哈营业的美国企业超过500多家，自2005年至今，美国在哈投资近300亿美元。



在朱玛古洛夫看来，值得重视的是，纳扎尔巴耶夫总统此行恰好是在哈萨克斯坦担任联合国安理会轮值主席国期间安排的。在全球面临研究挑战的背景下，安理会成员国领导人之间的磋商总是十分重要的。



"此前纳扎尔巴耶夫与特朗普曾统一就反恐和核不扩散问题保持沟通，地区安全以及阿富汗局势亦是双方会谈的重点。"他说。



纳扎尔巴耶夫总统目前已经抵达美国首都华盛顿，开始其为期3天的正式访问。根据计划，总统将同美国总统特朗普及美国商界人士举行会谈。



【编译：木合塔尔·木拉提】