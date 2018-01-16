姚培生：哈萨克斯坦在联合国安理会轮值主席国工作将加强哈俄中协调性

哈通社/北京/1月16日 -- 中国国际问题研究基金会研究员、亚非发展交流协会会员、前中国驻哈萨克斯坦大使姚培生日前在接受哈通社记者采访时表示，哈萨克斯坦担任联合国安理会轮值主席将加强哈萨克斯坦、俄罗斯、中国和其他国家外交使命的协调性。

ya姚培生称，担任联合国安理会轮值主席国以后，哈萨克斯坦在保障地区和国际安全中的作用将得到进一步提升。

"贵国在解决各种冲突和复杂的国际问题方面积累了丰富的经验。哈萨克斯坦对各地区的情况非常了解。我认为，哈萨克斯坦将成功和有效履行安理会轮值主席工作。此外，哈萨克斯坦将进一步增强俄罗斯、中国和其他全球大国之间在解决重大国际问题的一致性。"他说。

姚培生说："首先，哈萨克斯坦外交政策具有创新的精神。哈萨克斯坦召开了亚洲相互协作与信任措施会议（亚信会议）和世界和传统宗教领袖大会，并提出了建立欧亚经济联盟和其他重要的倡议。无论纳扎尔巴耶夫总统去哪里，他都不会错过任何与外界合作伙伴建立合作的机会。哈萨克斯坦与俄罗斯、中国和其他周边国家建立了非常密切和稳定的睦邻关系。此外，哈国与欧盟和美国建立了有效的合作伙伴关系。"

姚培生强调，纳扎尔巴耶夫总统在困难时期能采取合理的决策。他同时还表示，目前哈萨克斯坦与中国在国际舞台上建立了互利合作关系。

此外，他还高度评价了哈萨克斯坦为核不扩散领域作出的贡献。

"独立以后，哈萨克斯坦自愿放弃全球第4大核武器国家身份，宣布哈萨克斯坦为无核国家。"他说。

据悉，哈萨克斯坦于2018年1月1日-1月31日间担任联合国安理会轮值主席国。1月18日，纳扎尔巴耶夫总统将主持题为《不扩散大规模杀伤性武器：建立信任措施》的联合国安理会专题辩论，并发表演讲。部分国家首脑和部长将出席辩论。

此外，1月19日，联合国安理会将举行题为"建立阿富汗和中亚区域合作伙伴关系作为连接安全与发展的典范"的部长级辩论。中亚各国和阿富汗外长以及安理会成员国外交部负责人将出席会议。

【记者：萨德克·阿克加诺夫 编译：小穆】