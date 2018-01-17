纳扎尔巴耶夫：哈萨克斯坦把美国视为可靠的伙伴

哈通社/华盛顿/1月17日 -- 当地时间16日，正在对美国进行正式访问的纳扎尔巴耶夫总统在白宫同美国总统特朗普举行双边会晤。

会谈中，两国元首就进一步加深双边合作伙伴关系和加强区域和经济合作关系问题进行了讨论。

两国元首互致问候后，纳扎尔巴耶夫总统向特朗普总统的特别邀请表示感谢。总统还强调，哈萨克斯坦视美国为可靠的合作伙伴，双边关系应得到进一步发展。



"感谢您的特别邀请，并祝贺您当选美国总统1周年。在这期间您在经济领域的发展进行了有效工作。"纳扎尔巴耶夫说。







总统指出，他是中亚国家当中首个应邀访问白宫的领导人，这将有助于进一步加强两国之间的合作关系。

"美国是首批承认哈萨克斯坦独立的国家之一。在这26年来，两国建立了紧密的合作关系。我相信接下来的会谈中我们将讨论对两国互利的问题。"纳扎尔巴耶夫说。



特朗普强调，哈萨克斯坦是美国在中亚地区最重要的战略合作伙伴国家，并认为哈萨克斯坦是区域和平与安全的关键因素。

"非常感谢您接受我的邀请，在白宫会见您对我来说是莫大的荣幸。在此之前也在沙特阿拉伯讨论了一系列问题。哈萨克斯坦独立以来取得了很多有效成果。"特朗普说。





【编译：小穆】