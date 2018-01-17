纳扎尔巴耶夫同特朗普发表联合声明

哈通社/华盛顿/1月17日 -- 正在对美国进行正式访问的纳扎尔巴耶夫总统于当地时间16日在白宫会见美国总统特朗普。

会谈结束后，两国元首共同召开新闻发布会，并发表联合声明。

纳扎尔巴耶夫说："首先我向特朗普先生就邀请我访问美国和热情的接待表示衷心的感谢。我们之间的电话会谈、利雅得举行的会晤和今天的会谈在相互信任、友谊和相互理解框架下举行。我坚信，我此次访问将把哈萨克斯坦-美国关系提升到扩大战略伙伴关系，造福两国人民。因此，我们今天将通过联合声明开拓阿斯塔纳和华盛顿关系新纪元。"



总统强调，美国是首批承认哈萨克斯坦独立的国家之一。他同时还指出，从那时起美国一直对哈萨克斯坦提供政治领域的支持。

"目前，很多大国对中亚地区表现出浓厚的兴趣。我们的邻居包括俄罗斯、中国和伊斯兰国家。美国与中亚国家之间的C5+1机制具有重要意义。我希望总统先生继续保持这一合作。"纳扎尔巴耶夫说。



纳扎尔巴耶夫表示，哈萨克斯坦对美国2001年的反恐行动和现在在阿富汗进行的广泛工作提供了支持。这些年来，哈萨克斯坦向阿富汗提供了7500万美元的人道主义和技术援助，并拨款5000万美元对阿富汗青年在哈留学提供支持。

两国总统就国际热点问题和朝鲜局势进行了讨论。



特朗普说："首先非常感谢总统先生接受我的邀请来到这里。您在执政期间为您的国家发展作出了大量工作。我们很自豪1991年的圣诞节前承认哈萨克斯坦的独立。这些年来，美国把哈萨克斯坦视为中亚地区独立、主权和具有潜力的战略合作伙伴。"

美国总统指出，哈萨克斯坦和美国为保障全球和平与安全进行着联合工作，而哈萨克斯坦自愿放弃核大国身份，为后代建立了安全与和平的未来。

"我们计划加大对哈投资，尤其是在能源领域。目前，我们同哈萨克斯坦的战略合作伙伴关系得到了有效发展。此外，美国与中亚国家之间的合作关系发展比公众的期望快得多。哈萨克斯坦对美国在阿富汗的驻军提供了支持，两国合作关系在哈萨克斯坦担任联合国安理会轮值主席期间得到了进一步的加强。"特朗普说。



纳扎尔巴耶夫称，哈萨克斯坦放弃全球第4大核武器国家身份，关闭了塞梅核试验场。俄罗斯、中国和美国应共同解决朝鲜核问题。他同时还表示，哈萨克斯坦对美国和俄罗斯之间的关系变差表示担忧。

纳扎尔巴耶夫总统还表示，哈萨克斯坦对美国公民开放了免签政策，并期待美方能够提供对应的签证优惠政策。总统同时还称，两国之间的直飞航班将于近期正式开通。



【编译：小穆】