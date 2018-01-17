哈萨克斯坦和美国将深化两国战略伙伴关系

哈通社/阿斯塔纳/1月17日 - 当地时间16日，正在对美国进行正式访问的哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫，在美国首都华盛顿总统官邸--白宫，同美国总统特朗普举行会谈。

会谈中，两国总统就进一步加强哈萨克斯坦与美国之间的战略伙伴关系进行了讨论。



纳扎尔巴耶夫对特朗普的热情迎接表示感谢，并邀请后者在合适的时候访问哈萨克斯坦。



双方重申了哈萨克斯坦的主权独立和领土完整，并高度评价了哈萨克斯坦在国际和平与繁荣发展进程中的作用。



有鉴于自1991年哈萨克斯坦独立以来，哈萨克斯坦共和国与美利坚合众国之间关系的日益发展，两国领导人决心通过在在扩展的战略伙伴关系委员会框架下定期举行的高层会议，进一步深化双方在政治和安全、贸易和投资领域的合作，并不断加深两国人民之间的交流与互动。



两国领导人致力于通过诸如C5 + 1对话（哈萨克斯坦，土库曼斯坦，塔吉克斯坦，乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦+美国）的模式，共同应对中亚地区的挑战，并欢迎和支持阿富汗在未来也参与到这一项目当中。



纳扎尔巴耶夫总统和特朗普总统均强调，应探寻和谋求和平解决阿富汗冲突的方式，争取在该地区推动更大的政治和经济合作。



两国领导人表示要在尊重法治和人权的同时，深化两国在反恐和反极端主义斗争中的合作。



国际领袖的遗产



特朗普总统强调指出，作为2017-2018年联合国安理会当选成员，哈萨克斯坦拥有全球领导者地位。他高度赞扬了哈萨克斯坦自1992年弃核以来作为国际核不扩散事业领袖国家所实现的各类政治遗产、对核安全问题的持续承诺，以及近期对防止化学武器的传播和使用的支持。



两国领导人对包括朝鲜的核武器和导弹计划在内的、非法的大规模杀伤性武器扩散行为予以了谴责。



双方支持旨在降低核浓缩技术扩散风险而在哈萨克斯坦成立的国际原子能机构浓缩铀银行。



地区安全



特朗普总统对哈萨克斯坦通过稳定的后勤保障及加强人道主义援助方式，对美国的南亚战略提供的支持向纳扎尔巴耶夫总统表示感谢。



两国领导人均指出，只有发挥阿富汗自身的能动性，提升阿富汗在和平进程中的领导地位，该地区的稳定与安全才有实现的可能。



特朗普总统强调了哈萨克斯坦至今为止对阿富汗安全部队提供的大量财政援助。



纳扎尔巴耶夫总统表示了对公平分担责任原则的支持，并重申哈萨克斯坦在协助解决阿富汗稳定的坚定立场。



极为关注阿富汗妇女权益改善问题的纳扎尔巴耶夫总统，还提出了扩大在哈萨克斯坦培训阿富汗平民和安全人员的方案。



关于哈萨克斯坦参与阿富汗交通基础设施发展项目的建议，得到了两国总统的一致支持。



至于叙利亚问题，双方支持在联合国框架下通过和平对话方式解决暴力冲突的外交努力。



国防和安全领域合作



两国领导人承诺将加强双边防务和安全关系，并表达了通过签署一系列合作协议以支持地区安全事务的意愿。



会谈中，哈萨克斯坦共和国国防部和美国国防部签署的"军事合作第四个五年计划"受到了双方的共同关注。



双方还承诺将探讨哈萨克斯坦加入《网络犯罪公约》--这一针对网络犯罪行为所制订的国际公约的可行性。



成为该多边协议的成员，将进一步加强国际间的执法合作和信息共享，有助于打击国际恐怖主义和暴力极端主义。



深化经济合作



会谈当中，两国总统均承诺，将推动建立旨在增加双边贸易和投资，扩大两国就业机会的公平和互惠的经济伙伴关系。



纳扎尔巴耶夫总统强调指出，美国是哈萨克斯坦重要的投资来源国。特朗普总统则强调俄哈萨克斯坦切实履行世界贸易组织的义务、保障公平的劳工权益、强化契约精神、保护知识产权的重要性。



美国总统特朗普还对哈萨克斯坦颇具雄心的改革计划表示赞赏，并强调美国金融机构对投资哈萨克斯坦充满了兴趣。



两国领导人对通过立法形式，实现哈美长久正常的贸易关系表示支持，并强调这将进一步深化双边关系。



两国元首认识到强化战略能源对话的重要性，该对话将涵括双边能源合作，包括石油和天然气，以及核不扩散和民用核能的开发



两国领导人表示将探讨双方在数字经济、医疗卫生、基础设施、商业航空、金融和银行、农业、航天等领域的合作。



两位总统确认了各自对"中亚贸易和投资框架协议"（TIFA）的承诺，并欢迎阿富汗在未来加入这一协议。



哈萨克斯坦和美国计划加强合作，利用空间技术评估哈萨克斯坦境内的环境危害和减轻自然灾害威胁。



为避免相关制裁行为对哈萨克斯坦经济造成意料之外的不良影响，双方同意就此类问题举行磋商。



会谈最后，特朗普向纳扎尔巴耶夫就哈萨克斯坦成功举办2017阿斯塔纳世博会表示祝贺，并称这展示了哈萨克斯坦的经济潜力。



人的因素



两国总统均承认，推动人力资源发展，是一项面向未来的投资，将保障两国的国际竞争力。



双方乐见两国外交和领事关系的深化。



特朗普总统支持哈萨克斯坦为提高英语普及度而采取的政策，并表示愿意在这一领域提供相应的援助支持。



【编译：木合塔尔·木拉提】