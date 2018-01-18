纳扎尔巴耶夫总统将在联合国安理会发表讲话

哈通社/阿斯塔纳/1月18日 -- 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫将于当地时间18日出席联合国安理会高级别简报会并发表讲话。

据了解，此前哈萨克斯坦外交部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫曾向本社记者透露，本次高级别简报会将以"不扩散大规模杀伤性武器：建立信任措施"主题举行。哈萨克斯坦作为轮值主席国提出了该措施的基本理念，并得到了安理会各理事国的赞同。主要理念基于"《和平-21世纪》宣言以及2017年1月6日的《哈萨克斯坦为安全、公正及发达的社会文明加强全球伙伴关系的理念观点》"。



"其中目标主要是为了寻找与大规模杀伤性武器有关的政治冲突的解决方案。对此，核武防扩散措施应与其他信任措施一同进行。" 阿布德拉赫曼诺夫说。



据外长透露，此次简报会将主要围绕"不扩散大规模杀伤性武器"等方面重点话题进行讨论。与此同时，这一问题将在巩固信任措施的框架下予以考虑。



阿布德拉赫曼诺夫表示，哈萨克斯坦希望通过"预防冲突"、"防扩散"、"建立信任措施"等方面的互相协调框架下形成相关建议举措。



另外，会议还将为加强防扩散方面的信任措施，促进国际协议实现普及。



据外长介绍，该简报会将涉及"不扩散核武器条约"，"全面禁止核试验条约"，"禁止生物武器公约"和"禁止化学武器公约"以及其他相关的禁止公约。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】