哈美两国在华盛顿签署航天领域合作协议

哈通社/阿斯塔纳/1月18日 -- 纳扎尔巴耶夫总统访美框架下，哈美两国商界代表签署了一系列合作协议，其中包括航天领域。

据国防和航空航天工业部透露，两国国防和航空航天领域政府代表出席了签字仪式。



据了解，哈美两国所签署的26项协议中共有3项涉及航空航天领域。其中"哈萨克航天"公司副主席马利克•沃勒扎别科夫与美国地质调查局（USGS）副局长艾伯格特签署我国国防和航空航天工业部同美国地质调查局及内部资源部之间的协议。该协议旨在改善空间技术领域的双边合作和遥感和中间数据基础设施的发展。





值得一提的是，美国地质调查局同哈萨克斯坦建立了合作关系。包括美国地质调查局在阿斯塔纳参与了"landsat - 7.8"遥感卫星信号接收工作以及伊犁-巴勒喀什地区水资源状况和重大灾害的监测等工作。



据了解，"太空之旅"国有股份公司同美国"Hexagon Geospatial"公司签署了合作备忘录。公司负责人叶尔哈兹•努尔哈里耶夫同"Geksagona"公司技术总裁斯凯尔顿共同在备忘录上签字。



另外，"Galam"有限公司总裁阿伊别尔根•茹斯兰吾勒与iDirect公司董事长凯文•斯蒂恩签署合作协议。VT iDirect公司是卫星通信地面基础设施发展的世界领先公司。根据协议内容，双方将合作开发各类卫星通信系统和产品。





访问框架下，"哈萨克航天"公司代表团同美国环境系统研究所公司举行会谈，并就相关合作问题进行了讨论。



值得一提的是，美国航天领域代表强调称，哈萨克斯坦是国际空间站宇航员们安全着陆地球的最佳地点。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】