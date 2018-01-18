总统会见纳斯达克、高盛和埃克森美孚负责人

哈通社/阿斯塔纳/1月18日 - 据总统府新闻局消息，正在对美国进行正式访问的哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫，当地时间17日在美国纽约举行了多轮会谈。

在同纳斯达克总裁兼首席执行官阿德纳•弗里德曼举行的会谈中，纳扎尔巴耶夫总统对纳斯达克参与阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）表示欢迎，并强调指出纳斯达克的参与，将激励更多的参与者同AIFC合作。



阿德纳•弗里德曼则高度评价了哈萨克斯坦在欧亚地区建立新的国际金融中心的努力。



会谈中，双方均指出，通过改善哈萨克斯坦的营商环境建立更加积极和长期的合作关系具有十分重要的意义。







在纽约期间，总统还同高盛集团总裁兼联席首席运营官哈维•施瓦茨举行了会谈。



双方就阿斯塔纳国际金融中心与高盛之间的进一步合作进行了讨论。纳扎尔巴耶夫总统向施瓦茨介绍了哈萨克斯坦在建立和发展AIFC过程中所开展的各项工作。







在与埃克森美孚公司CEO达伦•伍兹的会面中，纳扎尔巴耶夫总统对埃克森美孚在田吉兹和卡沙甘油田项目发展中同我国保持的良好合作关系做出了高度评价。



达伦•伍兹则向纳扎尔巴耶夫总统就哈萨克斯坦担任联合国安理会轮值主席国表示祝贺。



【编译：木合塔尔·木拉提】