哈萨克斯坦的"乌兹别克斯坦年"：两国之间将开通多条旅游线路

哈通社/阿斯塔纳/1月18日 -- 哈萨克旅游国有控股公司（Kazakh Tourism）今年计划将哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦之间的旅游线路增至两倍。

据了解，哈萨克斯坦旅游机构今年对促进丝绸之路沿线国家跨境旅游路线发展作出了大量工作。"乌兹别克斯坦年"之际，哈萨克旅游国有控股公司为哈-乌两国旅游事业发展创造有利条件，已经开始相关工作。其中包括，2017年12月，哈萨克旅游国有控股公司同乌兹别克斯坦旅游委员会"国家旅游产品推广中心"签署的合作备忘录。合作框架下，旅游公司代表将举行会晤，并就建立多个旅游线路进行商议。



"古丝绸之路 - 是一个大型项目。近几年中国也对此表现出浓厚的兴趣。我们计划同乌兹别克斯坦旅游企业共同创建跨境旅游路线。为此，我们与乌兹别克斯坦旅游部门举行了两次会谈。目前，公司工作人员正同乌兹别克斯坦代表制定该旅游路线。乌兹别克斯坦每周有五躺客运班车到达霍尔果斯。我们认为，因霍尔果斯对于旅游业的关注度日益增长，如果将该旅游线路增至两倍，这将是一个巨大的成功。" 哈萨克旅游国有控股公司执行总裁拉希德•库泽穆巴耶夫在阿斯塔纳举行的新闻发布会上说。



据悉，哈萨克旅游国有控股公司在今年的"乌兹别克斯坦年"之际，计划举行哈-乌两国商业论坛以及B2B模式的旅游运营商会议。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】